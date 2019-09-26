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26 сентября 2019 года 14:46
В четверг валюты на развивающихся рынках дружно торгуются в отрицательной зоне к доллару - ИК "Велес Капитал"
В четверг валюты на развивающихся рынках дружно торгуются в отрицательной зоне к доллару, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Рубль не является исключением, и уже в первые минуты после открытия российских торгов потерял около 20 коп. в стоимости. "Заметное укрепление доллара на внешних площадках наблюдается со вчерашнего дня, когда ближе к вечеру рост американской валюты подстегнула сильная статистика по рынку недвижимости в США, - комментирует эксперт ИК "Велес Капитал". - Еще вечером в среду индекс доллара DXY, отражающий позиции USD к шести основным валютам, поднялся выше уровня 99 пунктов и почти обновил таким образом двухнедельный максимум. В дальнейшем позиции доллара поддержали также комментарии официальных представителей ФРС, отметивших неочевидность дальнейшего снижения процентной ставки в США. В результате к середине дня в четверг индекс USD продолжает удерживать позиции выше 99 пунктов". Кроме того, рубль, по мнению Юрия Кравченко, постепенно лишается поддержки со стороны налогового периода (в среду были проведены основные налоговые платежи) и рынка нефти, где цены корректируются на информации о восстановлении поврежденных объектов нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии раньше намеченного графика. "В ближайшее время инвесторы продолжат следить за развитием ситуации вокруг торговых переговоров США и Китая и процедуры импичмента американскому президенту. Кроме того, днем ожидаются выступления главы ЕЦБ и представителей ФРС США. Не исключено, что риторика главы европейского регулятора в очередной раз окажется излишне мягкой, а представители ФРС выскажут сомнения в отношении дальнейшего снижения ставок ФРС. Такая ситуация усилит давление на евро и окажет еще большую поддержку доллару на глобальных рынках", - прогнозирует эксперт ИК "Велес Капитал".
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26 сентября 2019 года 18:45
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.25 сентября 2019 года 14:05
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