Ожидаем годовые темпы инфляции в РФ вблизи 4% в ближайшие месяцы - Райффайзенбанк

В ближайшие месяцы годовые темпы инфляции останутся вблизи 4%, сообщается в обзоре Райффайзенбанка. По данным Росстата, недельная дефляция остановилась (с 17 по 23 сентября темп роста цен составил 0% н./н.), что также остановило и снижение показателя г./г.: по расчетам экспертов банка, инфляция «замерла» на отметке в 4,1%.

"В целом сейчас инфляция стала снижаться медленнее из-за небазовых компонент (в первую очередь, из-за того, что фрукты и овощи дешевеют медленнее), тогда как базовая инфляция, по нашим оценкам, практически не меняется на протяжении последних месяцев, оставаясь выше значений предыдущего года ( м./м. с исключением сезонности)". - отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.