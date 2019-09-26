Налоговый период как фактор поддержки рубля себя практически исчерпал - Банк "Санкт-Петербург"

Налоговый период как фактор поддержки национальной валюты себя практически исчерпал, вчера были уплачены НДС, НДПИ и акцизы, 30 сентября уплачивается последний платеж этого месяца - налог на прибыль, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Наш среднесрочный взгляд остается негативным, эффект от роста нефти будет нивелирован увеличением объема покупок валюты Минфином, при этом до конца года отток капитала может вырасти из-за увеличенного объема погашений внешнего долга, а спрос на рисковые активы вряд ли будет устойчиво высоким на фоне растущих опасений замедления экономического роста в Китае, еврозоне и США", - отмечают аналитики банка.