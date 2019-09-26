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26 сентября 2019 года 13:10
Ждем опережающей динамики бондов АФК "Система" после повышения рейтинга RAEX - "БКС Глобал Маркетс"
Эксперт РА повысило рейтинг АФК "Система" (NR/BB-/BB-) до "ruA", что позволяет ЦБ включить локальные облигации в ломбардный список, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Эксперт компании Юрий Голбан полагает, что включение спровоцирует падение доходностей на 30-60 б.п. относительно 8.30-8.80% на данный момент. "Рублевые облигации АФК "Система" торгуются с YTM 8.30-8.80% в зависимости от срока обращения с премией 70-120 б.п. к бумагам МТС (Ba1/BB+/BB+), - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс". - Мы полагаем, что включение облигаций Системы в ломбардный список ЦБ приведет к сужению спреда до не более чем 50 б.п. Мы считаем, что облигации Системы продемонстрируют опережающую динамику в ближайшее время, и рекомендуем увеличивать позиции в этих бумагах". Эксперт РА повысило рейтинг АФК "Система" до "ruA" со "стабильным" прогнозом. Агентство отметило постепенное снижение долговой нагрузки и повышение стоимости как публичных (МТС, Детский мир), так и непубличных (Segezha, агрохолдинг "Степь" и проч.) активов Системы. Аналитики агентства также полагают, что средства от продажи 49%-ной доли Лидер-Инвеста во 2К19 позволят и дальше снижать долговую нагрузку. Благодаря повышению рейтинга рублевые облигации Системы могут быть включены в ломбардный список. "Кредитный профиль АФК "Система" зависит от кредитных метрик ее "дочек", - указывает Юрий Голбан. - Как публичные, так и непубличные активы холдинга демонстрируют рост выручки и комфортный уровень долговой нагрузки. АФК "Система" получает значительные потоки от "дочек" в виде дивидендов, средств от продажи активов и выкупа акций. Так, поступления от МТС в 2018 г. превысили RUB 42 млрд, а от непубличных активов составили более RUB 15 млрд, что позволило Системе покрыть процентные расходы (RUB 37 млрд в 2018 г.) и постепенно снизить долг корпоративного центра". Эксперт "БКС Глобал Маркетс" полагает, что потенциал существенного снижения долговой нагрузки без монетизации активов в ближайшее время ограничен. Кроме того, объявленная недавно программа выкупа акций в размере RUB 3 млрд, хоть и не вызывает опасений с точки зрения кредитных метрик, свидетельствует о том, что менеджмент считает текущую долговую нагрузку комфортной. "Мы полагаем, что средства от продажи 49%-ной доли Лидер-Инвеста за RUB 14.6 млрд во 2К19 будут только частично направлены на снижение долга корпоративного центра (RUB 222.1 млрд на конец 1П19). Вместе с тем АФК "Система", на наш взгляд, не будет торопиться со снижением долговой нагрузки в ближайшее время и предпочтет подождать увеличения стоимости активов", - подчеркивает Юрий Голбан.
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