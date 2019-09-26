Волатильность на рынке облигаций США сохранится - Julius Baer

Инвесторы по-прежнему не получают достаточную компенсацию от вложений в долгосрочные инструменты, учитывая последние политические события, говорится в комментарии Julius Baer. Волатильность на рынке облигаций, по мнению руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха, будет сохраняться.

"И это касается не только доходности по долгосрочным государственным бумагам США, которая показывает сильные колебания на фоне поступающих экономических данных, - подчеркивает эксперт. - Мы также наблюдаем слабую динамику в высокодоходном сегменте американского рынка, в котором торгуются облигации с рейтингом "В-" и ниже. Агентство Moody's опубликовало предупреждение о том, что доля облигаций с самым низким рейтингом значительно возросла в период дешевых денег. Напомним, что в прошлом мы предупреждали об увеличении доли компаний-зомби, то есть компаний, которые показывают убытки, но выживают благодаря широким возможностям рефинансирования".

В Европе мы также стали свидетелями некоторых скачков на рынке после неожиданной отставки немки Сабины Лаутеншлэгер из совета управляющих Европейского центрального банка. Она была известна как противник ультрамягкой денежно-кредитной политики, в частности, дальнейших покупок активов в период отрицательной доходности облигаций. Ее отставка стала неожиданностью, учитывая уход со своего поста основного сторонника мягкой политики президента ЕЦБ Марио Драги в конце октября.