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26 сентября 2019 года 12:08
Волатильность на рынке облигаций США сохранится - Julius Baer
Инвесторы по-прежнему не получают достаточную компенсацию от вложений в долгосрочные инструменты, учитывая последние политические события, говорится в комментарии Julius Baer. Волатильность на рынке облигаций, по мнению руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха, будет сохраняться. "И это касается не только доходности по долгосрочным государственным бумагам США, которая показывает сильные колебания на фоне поступающих экономических данных, - подчеркивает эксперт. - Мы также наблюдаем слабую динамику в высокодоходном сегменте американского рынка, в котором торгуются облигации с рейтингом "В-" и ниже. Агентство Moody's опубликовало предупреждение о том, что доля облигаций с самым низким рейтингом значительно возросла в период дешевых денег. Напомним, что в прошлом мы предупреждали об увеличении доли компаний-зомби, то есть компаний, которые показывают убытки, но выживают благодаря широким возможностям рефинансирования". В Европе мы также стали свидетелями некоторых скачков на рынке после неожиданной отставки немки Сабины Лаутеншлэгер из совета управляющих Европейского центрального банка. Она была известна как противник ультрамягкой денежно-кредитной политики, в частности, дальнейших покупок активов в период отрицательной доходности облигаций. Ее отставка стала неожиданностью, учитывая уход со своего поста основного сторонника мягкой политики президента ЕЦБ Марио Драги в конце октября.
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26 сентября 2019 года 11:42
Рынок нефти вернулся в нормальное состояние менее чем через две недели после нападений на Саудовскую Аравию, сообщается в комментарии Julius Baer. Эр-Рияд, судя по всему, восстановил поставки быстрее, чем ожидалось, и рынок вновь начинает пристально следить за состоянием экономики и спросом на... читать дальше
.26 сентября 2019 года 11:27
Торговая война, глобальный экономический рост, спроса на энергоресурсы - факторы влияния на нефтяные цены - "Нордеа Банк"
Основным глобальным фактором, который будет влиять на нефтяные котировки в ближайшее время, останется торговая война и, как следствие, перспективы глобального экономического роста и мирового спроса на энергоресурсы, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". История с сокращением добычи сырья в... читать дальше
.26 сентября 2019 года 10:38
На горизонте ближайших недель перспектива нефтяных котировок остается смутной из-за высокой степени неопределенности относительно торгового спора США и Китая. Несмотря на несколько раундов переговоров, странам не удается прийти к взаимному решению спорных вопросов, что чревато расширением... читать дальше
.26 сентября 2019 года 09:54
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг. Цены на нефть стабилизировались. читать дальше
.25 сентября 2019 года 14:05
Мы осторожно оцениваем перспективы цен на нефть, но ожидаем положительной динамики по итогам года - Альфа-банк
"Мы осторожно оцениваем перспективы цен на нефть (опять же - при условии нормализации ситуации на Ближнем Востоке), но ожидаем положительной динамики по итогам года", - отмечается в комментарии старшего аналитика Альфа-Банка Антона Корыцко. "Снижение цен в последние дни связано как с... читать дальше
.25 сентября 2019 года 13:27
Внимание рынка золота вновь оказалось направленным на политическую арену США, сообщается в комментарии Julius Baer. Вечером во вторник цены выросли примерно на 1,3% на новостях о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. "Независимо от результата, который мы не беремся предсказать,... читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:58
В среду в центре внимания трейдеров будут данные по изменению запасов нефти в США. Согласно прогнозу S&P Global Platts, Администрация энергетической информации сообщит о снижение запасов на 6,5 млн баррелей. Вкупе с сохраняющимися ближневосточными рисками этого может быть достаточно для... читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:28
Фьючерсы на Brent спустились ниже $63, выйдя из недельного торгового диапазона. Участники рынков внимательно следят за ситуацией, сохраняя готовность отреагировать распродажами на дальнейшее ухудшение "климата", говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова. В... читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:23
Нефть удержится на текущей неделе в диапазоне 60-65 долл./барр. с тенденцией к движению к нижней границе, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Как ожидалось, геополитическая премия в цене нефти постепенно схлопывается ввиду более быстрого восстановления мощностей... читать дальше
.25 сентября 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы, поднимавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду. читать дальше
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