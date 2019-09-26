Рынок нефти возвращается в привычное русло - Julius Baer

Рынок нефти вернулся в нормальное состояние менее чем через две недели после нападений на Саудовскую Аравию, сообщается в комментарии Julius Baer. Эр-Рияд, судя по всему, восстановил поставки быстрее, чем ожидалось, и рынок вновь начинает пристально следить за состоянием экономики и спросом на сырье.

Согласно различным новостным сообщениям, в среду государственная нефтяная компания Саудовской Аравии восстановила производство и переработку сырья почти до полной мощности. По мнению руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Норберта Рюкера, предстоящее дополнительное размещение бумаг компании является, вероятно, сильным стимулом для демонстрации операционных возможностей и восстановления доверия. В результате цены на нефть упали примерно на 5% за последние дни и вернулись к уровням до нападений.

Вместо оценки последствий разрушений и геополитических рисков, в центре внимания снова слабая экономика и стагнирующий спрос, указывает эксперт Julius Baer. Потребление нефти растет самыми низкими темпами за последние годы, отражая мрачные настроения в сфере промышленности, сильные данные по рынку труда в разных странах и другие отдельные факторы, такие как экономические проблемы Индии.

"Что касается ситуации в Саудовской Аравии, мы повышаем до 75% вероятность реализации оптимистичного сценария, согласно которому ущерб от атак будет компенсирован достаточным объемом запасов и резервных мощностей. Тем не менее, хотя неопределенность относительно последствий нападений сегодня выглядит значительно ниже, геополитическая неопределенность и риски эскалации конфликта остаются высокими. Мы подтверждаем нейтральный взгляд на сектор и долгосрочный прогноз цен на уровне ниже 60 долл. США за баррель", - заключает Норберт Рюкер.