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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговая война, глобальный экономический рост, спроса на энергоресурсы - факторы влияния на нефтяные цены - "Нордеа Банк"
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26 сентября 2019 года 11:27
Торговая война, глобальный экономический рост, спроса на энергоресурсы - факторы влияния на нефтяные цены - "Нордеа Банк"
Основным глобальным фактором, который будет влиять на нефтяные котировки в ближайшее время, останется торговая война и, как следствие, перспективы глобального экономического роста и мирового спроса на энергоресурсы, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". История с сокращением добычи сырья в Саудовской Аравии не стала драйвером нефтяных цен. Тем не менее, сохранение напряженных отношений между США и Ираном, а также высокая геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке продолжат оказывать умеренную локальную поддержку нефтяным контрактам в среднесрочной перспективе. "На наш взгляд, основным глобальным фактором, который будет влиять на нефтяные котировки в ближайшее время, останется торговая война и, как следствие, перспективы глобального экономического роста и мирового спроса на энергоресурсы. В случае дальнейшей эскалации торговой войны или более резкого замедления мировой экономики цены на нефть вполне могут завершить год ниже отметки $60/bbl. Если же риторика по торговой войне будет умеренно позитивной, то геополитические факторы позволят нефти оставаться выше этой отметки", - указывают аналитики "Нордеа Банка".
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