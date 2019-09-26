Ближайшая перспектива нефтяных котировок остается смутной - БКС

На горизонте ближайших недель перспектива нефтяных котировок остается смутной из-за высокой степени неопределенности относительно торгового спора США и Китая. Несмотря на несколько раундов переговоров, странам не удается прийти к взаимному решению спорных вопросов, что чревато расширением протекционистских мер. Очередной раунд ожидается в октябре. Если страны опять не смогут договориться, с большой вероятностью президент США Дональд Трамп ужесточит риторику, и нефтяные котировки окажутся под давлением из-за рисков слабого спроса, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.