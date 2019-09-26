Цены на нефть до конца недели будут тяготеть к нижней границе диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

Диапазон по нефти в 60-65 долл./барр. Brent останется актуальным до конца текущей недели, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Эксперт рассчитывает на движение котировок к нижней его границе.

"Как ожидалось, ввиду осеннего техрегламента загрузка НПЗ в США снижена (-1,4% за неделю, до 89,8%), что приводит к росту запасов, - отмечает эксперт банка. - Так, запасы сырой нефти выросли на 2,4 млн барр., в Кушинге - на 2,3 млн барр. Запасы бензинов упали на 0,5 млн барр., дистиллятов - на 3 млн барр. Чистый импорт нефти сократился на 0,5 млн барр., добыча нефти вернулась к 12,5 млн барр./день. Мы считаем диапазон по нефти в 60-65 долл./барр. Brent актуальным до конца текущей недели, рассчитывая на движение котировок к нижней его границе".