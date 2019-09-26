В краткосрочной перспективе ориентируемсся на диапазон 64-64,50 руб/долл. - Промсвязьбанк

В паре доллар/рубль в краткосрочной перспективе стоит ориентироваться на диапазон 64-64,50 руб/долл., сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

" При консолидации цен на нефть в середине диапазона 60-65 долл/барр. и текущем уровне макропоказателей справедливый курс рубля, согласно нашей модели, находится вблизи отметки в 65 руб/долл., соответственно, на текущих уровнях курс российской валюты совсем локально переоценен, - отмечает аналитик банка Михаил Поддубский. - Сильных внутренних драйверов в динамике рубля мы по-прежнему не видим, а по прохождению пика налоговых выплат (вчера российские компании выплачивали НДС, НДПИ, акцизы) влияние внутренних факторов становится еще менее значительным".