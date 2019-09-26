Рубль имеет шансы на стабилизацию, хотя и лишился поддержки налогового периода - "Открытие Брокер"

В среду прошёл пик налоговых платежей, что лишает рубль существенной поддержки. Однако это не означает, что он должен немедленно начать слабеть, так как основным фактором давления на него в последние дни были внешние негативные новости. Благодаря разности ставок и перспективе дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ у рубля сохраняется потенциал укрепления, указывается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.