Индекс МосБиржи начнет торги четверга нейтрально - ИК "Алго Капитал"

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое "боковое" движение. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся в четверг утром, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

С технической точки зрения, отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос, в среду состоялось обновление четырехнедельного минимума в индексе МосБиржи. Это стоит трактовать как негативный сигнал в пользу дальнейшего падения. Вместе с тем указанный индекс сумел закрыться выше ближайшего значимого уровня 2750 пунктов. В целом среднесрочная техническая картина в указанном индексе выглядит нейтральной.

Довольно сильная внутридневная просадка стоимости нефтяных фьючерсов не оказала заметного влияния на ход торгов в России. Между тем они обновили свой полуторанедельный минимум. Официальная статистика по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США носила смешанный характер. Умеренное повышение запасов сырой нефти и бензина оказалось компенсировано сопоставимым по объему сокращением запасов дистиллятов.

Затянувшийся торговый конфликт между США и Китаем находит свое отражение и в сфере глобальных поставок углеводородного сырья. Стало известно, что ряд китайских компаний и физических лиц подпали под санкции со стороны США под предлогом причастности к транспортировке нефти из Ирана. В то же время Китай на фоне роста двусторонней напряженности рекомендовал импортерам избегать закупок нефти в Соединенных Штатах.

С учетом позитивного закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2750-2770 пунктов по индексу МосБиржи", - прогнозирует В. Манжос.