В краткосрочной перспективе по индексу МосБиржи ориентируемся на диапазон 2750-2780 пунктов - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил торги среды умеренным ростом на 0,2% по индексу МосБиржи. Сильных внутренних драйверов для рынка пока по-прежнему не видно - корпоративные отчеты за 3 кв. 2019 года начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияние на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе по индексу МосБиржи ориентир на диапазон 2750-2780 пунктов, и при сохранении умеренного оптимизма на рынках ожидается смещение торгов к верхней границе этого диапазона, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.