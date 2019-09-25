Альфа-банк возобновил анализ Яндекса и Mail.ru

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Альфа-банк возобновил анализ "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой.

Рекомендация для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru была дана "выше рынка".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах):

Прогнозная цена Яндекс - 48,30 (текущая цена - 37,4), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Mail.ru (GDR) - 31,90 (текущая цена - 22,0), рекомендация - выше рынка.