Улучшение внешнего фона поддержало российский рынок акций в среду - Промсвязьбанк

В среду российский фондовый рынок попытался продолжить негативную динамику, однако улучшение вечером внешнего фона привело к возвращению индекса МосБиржи к уровням закрытия предыдущего дня, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent хоть и снижался, но смог удержать позиции выше 62 долларов за баррель. Что же касается западных фондовых площадок, то там наблюдалась разнонаправленная динамика. И если в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,9%, то в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,2%. На таком фоне к 18:10 индекс МосБиржи потерял символические 0,04%, удержав позиции в районе 2753 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ОГК-2 и Сургутнефтегаза, упавшие на 3,4% и 1,6% соответственно. Лучше рынка торговались ТМК и ФСК ЕЭС, прибавившие 1,5% и 0,9%.

"Попытка "медведей" продолжить негативную динамику и попытаться пробить следующую поддержку, расположенную на уровне 2730 пунктов, не удалась, - отмечает Богдан Зварич. - Они не смогли даже протестировать этот уровень. Улучшение внешнего фона вечером поспособствовало активизации покупок, что позволило рынку полностью отыграть потери первой половины торгов и вернуться к уровням закрытия вторника. В текущей ситуации "быкам" для активизации покупок необходимо пробивать сопротивление, расположенное на уровне 2780 пунктов, что откроет им дорогу к историческим максимумам".