Альфа-банк возобновил анализ Яндекса и Mail.ru

Альфа-банк возобновил анализ "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой.

Рекомендация для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru была дана "выше рынка".