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25 сентября 2019 года 18:20
Ренессанс Капитал добавил Роснефть и Систему в топ-лист бумаг на покупку, убрал из него VEON, Полюс, Транснефть и Тинькофф банк
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" добавила в топ-лист бумаг, наиболее привлекательных в настоящее время для покупки на развивающихся и фронтирных рынках, из бумаг российских компаний акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) и глобальные депозитарные расписки (GDR) "Системы", сообщается в обзоре ИК. Кроме того, из этого списка были убраны американские депозитарные акции (ADS) VEON, GDR "Полюса", привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) и GDR Тинькофф банка. В настоящее время из российских компаний в топ-лист на развивающихся и фронтирных рынках от аналитиков "Ренессанс Капитала" входят "Роснефть", "Система", Сбербанк (MOEX: SBER), "Газпром" (MOEX: GAZP), "Магнит" (MOEX: MGNT), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), Globaltrans и "Лента".
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25 сентября 2019 года 14:05
Мы осторожно оцениваем перспективы цен на нефть, но ожидаем положительной динамики по итогам года - Альфа-банк
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.25 сентября 2019 года 13:27
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.25 сентября 2019 года 09:27
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.24 сентября 2019 года 19:42
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Курс фунта получил некоторую поддержку после того, как Верховный суд Великобритании объявил сегодня о том, что решение премьер-министра страны Джонсона приостановить сессию нижней палаты парламента на пять недель является незаконным, отмечается в комментарии Forexite. После решения суда спикер... читать дальше
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