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25 сентября 2019 года 17:18
Ждем высокого спроса на доразмещение рублевых облигаций Ритейл Бел Финанс-1 - "БКС Глобал Маркетс"
Вероятен высокий спрос на доразмещение рублевых облигаций Ритейл Бел Финанс-1, учитывая приемлемое кредитное качество и привлекательную доходность свыше 10%, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Евроторг доразместит выпуск рублевых облигаций Ритейл Бел Финанс-1 на 5 млрд RUB. Таким образом, объем размещенных в июле бумаг увеличится вдвое. Средства привлечет зарегистрированное в России юрлицо (ООО "Ритейл Бел Финанс"), что освобождает розничных инвесторов от налога на купон. Гарант размещения, ООО "Евроторг", является ключевым операционным активом группы, на долю которого приходится 90% бизнеса. "Мы полагаем, что доразмещение состоится по верхней границе ценового диапазона (103%), что подразумевает YTM 10,4% - вблизи текущего уровня. Ритейл Бел Финанс-1 предлагает премию около 270 б.п. к российским аналогам в категории double-B, что, на наш взгляд, выглядит избыточно. Мы считаем, что премия выпуска к аналогам сократится до уровня не выше 150 б.п. по мере формирования позитивной кредитной истории на российском долговом рынке", - отмечают аналитики. Евроторг - оператор крупнейшей розничной сети в Белоруссии с долей рынка 19% и порядка 41% в сегменте современного формата. В 2018 г. показатели Евроторга улучшились в основном благодаря восстановлению макроэкономической ситуации в Белоруссии: реальные зарплаты выросли на 8%, ВВП - на 3%. Инфляция составила 5,6%, что немного выше по сравнению с 2017 г. (4,6%), но значительно ниже 2016 г. (10,6%). Соотношение Чистый долг/EBITDA в 2018 г. снизилось до комфортного уровня 2,6х. График погашения долга также улучшился: в 2019-20 гг. Евроторгу предстоит погасить всего $25 млн, что полностью покрывается денежными средствами. Компания опубликует финансовые результаты за 1П19 по МСФО 31 октября. Операционные результаты за 1П19 отразили рост выручки на 6,8% г/г. Осенью прошлого года Евроторг сообщал о намерении провести IPO, но размещение было отложено. В случае IPO кредитный профиль продолжит улучшаться. "Мы рассматриваем валютный риск как один из ключевых для кредитного профиля Евроторга, поскольку доля валютных кредитов составляет 60%. На этом фоне привлечение долга в рублях для рефинансирования валютных обязательств позитивно для кредитного профиля Евроторга. В июле компания разместила дебютные облигации объемом 5 млрд RUB. В августе компания привлекла у российских банков синдицированный кредит на 3 млрд RUB. С учетом доразмещения на 5 млрд RUB совокупный объем привлеченного рублевого долга достигнет 13 млрд RUB ($200 млн), в то время как объем еврооблигаций EUROTG 22 в обращении составляет $340 млн. Мы не исключаем досрочного погашения евробондов (по крайней мере, частичного), - указывают в "БКС Глобал Маркетс". - Мы выделяем некоторые из ковенантов, которые считаем наиболее важными: досрочное погашение облигаций обязательно в случае потери контроля основными акционерами, невыплаты других долговых обязательств на сумму cвыше $30 млн, рост коэффициента долговой нагрузки более 4х".
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