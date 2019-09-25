Рынок акций может завершить торги в "минусе" - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций может завершить торги среды в "минусе", однако падение будет незначительным за счёт ослабления рубля, который следует в фарватере прочих рискованных активов, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Утро среды на российском рынке акций начиналось на негативном внешнем фоне, который сформировался благодаря статистике в США и обострению политической борьбы в Вашингтоне. К середине дня ситуация выправилась. Частично этому способствует то, что идея отрицательных ставок по валютным депозитам находит всё больше сторонников. Соответственно, можно ожидать, что часть валютных депозитов в евро и швейцарских франках придёт на фондовый рынок.

К середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" превысил 18 млрд рублей.

Российский рынок акций может завершить день в "минусе", однако падение будет незначительным за счёт ослабления рубля, который следует в фарватере прочих рискованных активов, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.