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25 сентября 2019 года 17:28
Дальнейшая динамика отечественного рынка акций будет зависеть от "риск-аппетита" глобальных инвесторов - УК "Райффайзен Капитал"
Дальнейшая динамика отечественного рынка акций будет зависеть от того, как макростатистика и финансовые отчеты компаний за 3 квартал 2019 года отразятся на "риск-аппетите" глобальных инвесторов, сообщается в комментарии УК "Райффайзен Капитал". В среду, 25 сентября, на российском фондовом рынке снова преобладали продажи за неимением стимулов для покупок. Индекс МосБиржи сегодня снижался на 0,1%, а РТС - на 0,8% на фоне ослабления курса рубля на 0,6%. Аналогичная динамика преобладает на всех мировых площадках. Отсутствие позитивных комментариев от Китая и США по прогрессу в торговых переговорах и, напротив, заявления сторон о приверженности каждой ранее предъявленным требованиям (Китай настаивает на снятии всех пошлин, США - не рассматривает "плохую" сделку), только усиливают опасения инвесторов по поводу дальнейшего замедления мировой экономики и снижают спрос на наиболее цикличные сырьевые активы. Публикация слабых PMI по Европе, в частности, Германии, за сентябрь, а также данные "Бежевой книги" по Китаю несколько отрезвили инвесторов, высветив реальное влияние торговых противостояний на мировую экономику. Поэтому, скорее всего, многие сейчас предпочтут занять выжидательную позицию или даже зафиксировать прибыль в наиболее рисковых активах и цикличных секторах. На следующей неделе выйдут данные по китайским PMI за сентябрь, которые легко могут разочаровать, учитывая консенсус, предполагающий улучшение показателей по сравнению с августом. А самое главное, уже через неделю стартует новый сезон отчетностей, который даст еще более детальное понимание, какой эффект, насколько разрушительный и на какие секторы оказали торговые войны, в частности, новые торговые пошлины США на китайские товары. "Соответственно, дальнейшая динамика отечественного рынка акций также будет зависеть от того, как макростатистика и финансовые отчеты компаний за 3 квартал 2019 года отразятся на "риск-аппетите" глобальных инвесторов", - заключает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.
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