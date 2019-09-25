.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Raiffeisenbank снизил рейтинг "обычки" Русснефти до "продавать" с "сокращать"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 сентября 2019 года 15:12
Raiffeisenbank снизил рейтинг "обычки" Русснефти до "продавать" с "сокращать"
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "Русснефти" (MOEX: RNFT) с 540 рублей до 490 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "сокращать" до "продавать". "Мы понизили рекомендацию для обыкновенных акций "Русснефти" до "продавать" из-за новых повышенных дивидендов на "префы". Повышенные минимальные дивиденды на привилегированные акции "Русснефти" (минимум в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и в 4 раза по сравнению с предыдущим минимумом) не только дискриминационны по отношению к миноритарным акционерам, владеющим обыкновенными акциями, но и рискованны с точки зрения курса", - пишет Гарамита. Как отмечает эксперт, минимальный рост дивидендов сопоставим с ожидаемой экономией на процентах при снижении ставки на долг ВТБ (MOEX: VTBR) ниже 6%, при этом последнее, по имеющимся данным, пока так и не было достигнуто. "Дивиденды варьируются от $60 млн до $110 млн с привязкой к долларовой цене Brent, тогда как свободный денежный поток компании сильно чувствителен к рублевым ценам. При одинаковых рублевых ценах и более высоких долларовых свободный денежный поток из-за курса должен уменьшаться, а дивиденды на "префы" - расти. Очень высокая чувствительность к рублевым ценам так же, как и низкая маржинальность EBITDA на баррель среди публичных российских нефтепроизводителей, может объясняться высокими рублевыми затратами на добычу, даже учитывая программу оптимизации. Так, при снижении рублевой цены нефти марки Brent ниже 3600-3700 руб./баррель, как 2 года назад, свободный поток после выплаты процентов уже должен стать отрицательным при неизменных капвложениях и нерастущей добычи. При этом на сегодня рублевая цена уже составляет около 4000 руб./баррель против средней с начала года 4200 руб./баррель и прошлогодней средней цены около 4500 руб./баррель. Тем не менее, и при относительно высоких ценах около 4200-4300 руб./баррель совокупного свободного денежный потока до 2026 года едва хватает на покрытие имеющихся платежей, включая новые дивиденды на "префы", погашения и выплаты по хеджу при условии полного погашения кредита ВТБ в 2026 году", - говорится обзоре. По мнению аналитика, все выше перечисленное уже сводит к минимуму возможность выплаты дивидендов на обыкновенные акции в ближайшем будущем. При этом долговые возможности (включая квазидолг в форме авансов от Glencore), скорее, будут использованы на случай покрытия имеющихся платежей при снижении цен на нефть, чем на дивиденды на обыкновенные акции, считает он. Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 574 рубля за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: РуссНефть НК
.
25 сентября 2019 года 14:05
Мы осторожно оцениваем перспективы цен на нефть, но ожидаем положительной динамики по итогам года - Альфа-банк
"Мы осторожно оцениваем перспективы цен на нефть (опять же - при условии нормализации ситуации на Ближнем Востоке), но ожидаем положительной динамики по итогам года", - отмечается в комментарии старшего аналитика Альфа-Банка Антона Корыцко. "Снижение цен в последние дни связано как с... читать дальше
.25 сентября 2019 года 13:27
Внимание рынка золота вновь оказалось направленным на политическую арену США, сообщается в комментарии Julius Baer. Вечером во вторник цены выросли примерно на 1,3% на новостях о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. "Независимо от результата, который мы не беремся предсказать,... читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:58
В среду в центре внимания трейдеров будут данные по изменению запасов нефти в США. Согласно прогнозу S&P Global Platts, Администрация энергетической информации сообщит о снижение запасов на 6,5 млн баррелей. Вкупе с сохраняющимися ближневосточными рисками этого может быть достаточно для... читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:28
Фьючерсы на Brent спустились ниже $63, выйдя из недельного торгового диапазона. Участники рынков внимательно следят за ситуацией, сохраняя готовность отреагировать распродажами на дальнейшее ухудшение "климата", говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова. В... читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:23
Нефть удержится на текущей неделе в диапазоне 60-65 долл./барр. с тенденцией к движению к нижней границе, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Как ожидалось, геополитическая премия в цене нефти постепенно схлопывается ввиду более быстрого восстановления мощностей... читать дальше
.25 сентября 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы, поднимавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду. читать дальше
.25 сентября 2019 года 09:27
Нефть марки Brent упала на 3% на фоне полного восстановления добычи в Саудовской Аравии на следующей неделе. Также преобладают опасения замедления экономического роста, что негативно отражается на котировках, отмечает в своем комментарии аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. В отсутствие... читать дальше
.24 сентября 2019 года 19:42
После падения в понедельник до 1,0965 на провальных данных по индексам PMI деловых настроений еврозоны, во вторник пара евро-доллар корректируется, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Пара снизу вернулась к отметке 1,10. Немного поддержал... читать дальше
.24 сентября 2019 года 18:33
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Walgreens Boots Alliance, Inc.: покупка от текущих уровней: $54.3; целевой уровень: $59,3; стоп-лосс: $53,1; ожидаемая доходность: +9.2%; временной горизонт... читать дальше
.24 сентября 2019 года 18:01
Курс фунта получил некоторую поддержку после того, как Верховный суд Великобритании объявил сегодня о том, что решение премьер-министра страны Джонсона приостановить сессию нижней палаты парламента на пять недель является незаконным, отмечается в комментарии Forexite. После решения суда спикер... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.