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25 сентября 2019 года 14:22
Металлинвест может рассмотреть возможность выпуска новых долгосрочных евробондов - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" не исключают того, что "Металлинвест" может рассматривать возможность выпуска новых долгосрочных еврооблигаций в рамках оптимизации процентных расходов и увеличения дюрации долгового портфеля, говорится в обзоре инвестбанка. 25 сентября Металлоинвест объявил о своем намерении исполнить 31 октября колл-опцион make-whole по выпуску METINR 20 (в настоящий момент объем выпуска в обращении составляет 271 млн долл.). Срок обращения облигаций заканчивается в апреле 2020 г. Досрочное погашение будет профинансировано за счет нового кредита PXF-2019, подписанного компанией с международными и российскими банками на прошлой неделе. "Точная цена исполнения колл-опциона (спред к кривой UST + 50 бп) будет определена непосредственно перед фактической датой его реализации, - отмечают эксперты "ВТБ Капитала". - По нашим расчетам, на текущий момент она составляет около 101,7 – 101,8% от номинала (что близко к уровням, на которых индикативно торгуется бумага). Годовой купон METINR 20 составляет 5,625%, так что, насколько мы понимаем, погашение на шесть месяцев раньше планового срока выше номинала, тем не менее, является экономически обоснованным для эмитента, принимая во внимание уровень процентных ставок, которые могут быть получены в рамках привлечения нового финансирования".
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