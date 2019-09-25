Мы осторожно оцениваем перспективы цен на нефть, но ожидаем положительной динамики по итогам года - Альфа-банк

"Мы осторожно оцениваем перспективы цен на нефть (опять же - при условии нормализации ситуации на Ближнем Востоке), но ожидаем положительной динамики по итогам года", - отмечается в комментарии старшего аналитика Альфа-Банка Антона Корыцко.

"Снижение цен в последние дни связано как с ускоренным восстановлением добычи Саудовской Аравии, так и со снижением напряженности в заявлениях относительно Ирана. - отмечает эксперт банка. - "Понижательного тренда в ценах" мы не видим - цена возвращается на уровни, которые были до атаки на Абкаик, с начала лета нефть торгуется в диапазоне 60 - 65 долларов за баррель".