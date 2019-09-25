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25 сентября 2019 года 13:46
Участники валютного рынка ждут публикации стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины - Sberbank CIB
Участники валютного рынка ждут публикации стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины, отмечается в комментарии Sberbank CIB. Аналитики банка Юрий Попов и Николай Минко констатируют, что рискофобия усиливается, а рубль уже ослаб на 0,3%, в соответствии с динамикой других валют развивающихся рынков. Нефть также подешевела, аналитики по сырьевым рынкам ожидают, что сегодня цены могут упасть еще ниже после публикации данных о росте товарных запасов нефти в США. В ближайшие дни в центре внимания будет внутриполитическая борьба в США. "Рискофобия усилилась на фоне ужесточения торговой риторики и в связи с началом процедуры импичмента Дональда Трампа, - отмечают эксперты Sberbank CIB. - Во вторник в первой половине дня рубль укреплялся благодаря глобальному ослаблению доллара и увеличению продаж иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. Однако около 16:00 рубль начал слабеть и к концу дня отступил на 0,2%, т. к. цены на нефть упали после сообщений о том, что Саудовская Аравия быстро восстанавливает добычу. Дополнительное давление на рубль оказала рискофобия, спровоцированная событиями в США". Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале расследования в рамках процедуры импичмента, который может быть вынесен президенту Дональду Трампу. Американский фондовый рынок испытывал давление еще до появления этой новости, однако некоторую поддержку ему оказало заявление Дональда Трампа о том, что будет опубликована стенограмма его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским (представители Демократической партии в Палате представителей обвиняют американского президента в злоупотреблении служебным положением во время этой беседы). По итогам дня индекс S&P 500 опустился на 0,8%, NASDAQ Composite упал на 1,5%. Выступая в ООН, Дональд Трамп снова раскритиковал китайскую торговую политику, что было негативно воспринято рынками, а ночью стало известно, что США могут ввести новые пошлины на импорт товаров из ЕС. "На фоне снижения спроса на риск и цен на нефть пара USD/RUB в среду может подняться до 64,50", - прогнозируют аналитики Sberbank CIB.
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