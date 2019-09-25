Угроза импичмента Трампа вряд ли повлияет на рынок золота - Julius Baer

Внимание рынка золота вновь оказалось направленным на политическую арену США, сообщается в комментарии Julius Baer. Вечером во вторник цены выросли примерно на 1,3% на новостях о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. "Независимо от результата, который мы не беремся предсказать, мы не ожидаем заметного влияния на рынок золота", - указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.

Как показывает история, политические события оказывали длительное влияние на драгоценный металл только в случае более широких последствий для экономики и финансовых рынков, отмечает Карстен Менке.

"Сейчас фундаментальный фон для золота остается благоприятным, - комментирует эксперт Julius Baer. - Опубликованные на текущей неделе опережающие экономические индикаторы по-прежнему указывают на нестабильность глобального роста, который, вероятно, приведет к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики мировыми центральными банками. Кроме того, мы допускаем новую эскалацию внешнеторговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, что еще больше усилит экономическую неопределенность. В итоге, спрос на золото в качестве безопасного актива должен оставаться высоким. На этом фоне мы по-прежнему ожидаем рост цен до 1 575 долл. США за унцию на горизонте трех месяцев. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на драгоценный металл и рекомендуем держать его в портфеле".