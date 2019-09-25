Компании РФ способны добиться быстрого и значительного сокращения вредных выбросов без чрезмерных вложений - "ВТБ Капитал"

Российские компании способны добиться сокращения вредных выбросов через модернизацию производственных мощностей, не прибегая к чрезмерным вложениям, считают аналитики "ВТБ Капитала" Владимир Скляр и Анастасия Тихонова.

При этом в их обзоре отмечается, что снижение вредных выбросов будет быстрым и значительным, "несмотря на высокую энергозатратность и значительный углеродный след российских компаний".

Аналитики напоминают, что программа ДПМ-1, которая была призвана стимулировать строительство по всей стране наиболее современных и высокотехнологичных тепловых энергоблоков, потребовала приблизительно 1 трлн рублей инвестиций. Однако благодаря ей крупнейшие генерирующие компании смогли добиться 20-30%-ного сокращения выбросов CO2.

"Среди инструментов, доступных компаниям сектора в настоящее время, - ДПМ-2, ДПМ ВИЭ, национальные проекты, концессионные соглашения и предстоящий запуск торговли зелеными сертификатами. Мы полагаем, что в будущем при принятии инвестиционных решений российские компании будут учитывать вопрос выброса CO2. Непринятие же во внимание этого фактора может иметь для них серьезные долгосрочные негативные последствия, связанные, среди прочего, с увеличением платы за выброс CO2 в России, ограничением доступа на зарубежные рынки и оттоком инвесторов", - говорится в обзоре.

Как сообщалось 23 сентября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное на ратификацию Парижского соглашения по климату.

"Ратификация Парижского соглашения по климату - только первый шаг в ряду законодательных инициатив, которые могут кардинально изменить отношение как промышленных предприятий, так и населения к проблеме выбросов углекислого газа в России. В итоге мы ожидаем, что среди прочего федеральный закон о регулировании выбросов парниковых газов создаст условия для квотирования и установления тарифов на выбросы CO2; национальный план по борьбе с изменением климата установит юридически обязывающие целевые показатели сокращения выбросов CO2 в России; будет создан федеральный фонд поддержки деятельности по сокращению выбросов (который будет поддерживать инвестиции в соответствующие проекты); в рамках национального проекта "Экология" продолжится реализация направления "чистый воздух" (целевой показатель - сокращение выбросов на 20% в крупнейших российских городах к 2025 году)", - пишут аналитики.

Между тем они отмечают, что в настоящий момент эти инициативы находятся на стадии обсуждения и поэтому не включены в модели оценки анализируемых "ВТБ Капиталом" компаний РФ.

Однако, по мнению экспертов, главный вывод очевиден: стоимость выбросов в России будет повышаться, и определить остается только как быстро.

"Принятие Парижского соглашения по климату в России не окажет сиюминутного воздействия на электроэнергетические компании, однако, как мы полагаем, будет иметь долгосрочные последствия для компаний в большинстве отраслей экономики", - подчеркивают аналитики.