Рынки вернулись в режим неприятия рисков - Альфа-банк

В среду российский рынок акций будет находиться под давлением на фоне неспокойной обстановки в мире сразу на нескольких направлениях: это и ослабление надежд на возобновление торговых переговоров, и начало процедуры импичмента Д. Трампу, отмечается в обзоре Альфа-банка. По мнению экспертов банка, рынки вернулись в режим неприятия рисков.

Кроме того, утром цены на нефть опустились на 1,0%, продолжив вчерашнее падение. В среду в лидерах падения, вероятно, будут акции нефтегазовых компаний, а также бумаги компаний технологического сектора после вчерашних распродаж FAANGS-сектора в США.