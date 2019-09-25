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25 сентября 2019 года 11:57
Считаем размещение ГТЛК 6-летнего выпуска еврооблигаций с ориентиром доходности в диапазоне 5.25-5.375% привлекательным - "БКС Глобал Маркетс"
Государственная транспортная лизинговая компания (Ba1/BB/BB+), крупнейшая лизинговая компания в России, в среду, 25 сентября, открывает книгу заявок на 6-летний выпуск еврооблигаций с ориентиром доходности в диапазоне 5.25-5.375%, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Справедливая YTM, по нашим оценкам, составляет 4.85-4.95%. Мы считаем размещение привлекательным", - указывает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Юрий Голбан. ГТЛК остается крупнейшей лизинговой компанией в России по итогам 1П19, по данным Эксперт РА, отмечается в обзоре. Кроме того, компания сохраняет высокие темпы роста и занимает 2-е место по объему нового бизнеса за период. ГТЛК - лизинговая компания со 100%-ным госучастием, и эксперт "БКС Глобал Маркетс" не видит каких-либо предвестников приватизации в среднесрочной перспективе, поскольку компания помогает в реализации различных госпрограмм развития транспортной отрасли (Sukhoi Superjet 100, водный транспорт, Ил-96-400М, вертолеты и проч.). ГТЛК продолжила расширять масштабы своих операций: по итогам 1П19 лизинговый портфель превысил RUB 1 трлн ($15.9 млрд), при этом 42% обеспечено за счет лизинга в сегменте авиации (254 лайнеров, включая 40 SSJ в портфеле), 34% - ж/д перевозок (64 000 вагонов у клиентов), 18% - морских перевозок (117 судов). ГТЛК предоставляет услуги как финансового (net портфель вырос на 32% п/п до $4.3 млрд), так и операционного лизинга (+22% п/п до $5.1 млрд). "Мы считаем качество активов достаточно высоким: доля просроченных контрактов около 1%". - подчеркивает Юрий Голбан. На взгляд аналитика, ГТЛК сохранила достаточно сбалансированную структуру долга (+29% п/п до $7.8 млрд): обязательства представлены облигациями (51%) и кредитами (49%). Кроме того, риски рефинансирования низкие: краткосрочный долг составил всего 7% от общего долга против 10% на конец 2018 г. На фоне опережающего роста лизинга коэффициент Долг/Акционерный капитал продолжил расти и составил 5.7x. Вливания в капитал со стороны правительства оказались довольно скромными: $90.6 млн в 1П19 и $235.2 млн в 2018 г. Благодаря росту лизингового портфеля и повышению операционной эффективности чистая прибыль в 1П19 подскочила до $40.1 млн против $9.6 млн в 2018 г., что обеспечило рост ROE до 5.4% по сравнению 1.6% в 2018 г. "Структура лизингового портфеля ГТЛК по-прежнему вызывает опасения: высокая доля контрактов на срок более одного года- 90%, а также повышенная концентрация низколиквидных предметов залога (лайнеры, суда и проч.), - указывает аналитик "БКС Глобал Маркетс". - Кроме того, ГТЛК достаточно чувствительна к ситуации на очень цикличном рынке ж/д перевозок, который характеризуется крайне нестабильным спросом и волатильными ценами на вагоны и подвижной состав. Вместе с тем господдержка сглаживает эти риски, и мы полагаем, что правительство продолжит помогать ГТЛК посредством вливаний капитала и предоставления кредитов в госбанках, поскольку компания играет важную роль в экономике". Обращающийся GTLKOA 25 (YTM 4.74%, Z-спред 325 б.п.) с погашением в апреле 2025 г. почти на один год короче нового выпуска. "По нашим оценкам, новый GTLKOA 26 должен предложить премию, как минимум, 10 б.п. к GTLKOA 25 за более длинную дюрацию, что соответствует справедливой YTM 4.85-4.95%. На наш взгляд, ориентир доходности в 5.25-5.375%, предлагающий премию около 50 б.п. ко вторичному рынку, выглядит очень щедро, и мы считаем размещение привлекательным", - заключает Юрий Голбан.
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