Ожидаются колебания рубля вблизи отметки 64/USD - РФПИ

Выплата налогов оставляет надежду на то, что рост USD/RUB из-за слабого глобального фона может частично сдерживаться остатками экспортных продаж. Однако основное направление будут задавать внешние тенденции. "Аппетит" к риску остается неустойчивым, хотя утренний разворот вниз в динамике USD к основным валютам создает условия для стабилизации ЕМ валют. Ожидаются колебания рубля вблизи отметки 64/USD, а технически важен уровень 64,57/USD, указывает в своем комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.