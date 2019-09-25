В случае дальнейшего снижения котировки Brent могут найти поддержку в районе $60 за баррель - БКС

Фьючерсы на Brent спустились ниже $63, выйдя из недельного торгового диапазона. Участники рынков внимательно следят за ситуацией, сохраняя готовность отреагировать распродажами на дальнейшее ухудшение "климата", говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова. В случае дальнейшего снижения котировки могут найти поддержку в районе $60 за баррель.