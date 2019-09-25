Цены на нефть останутся в диапазоне 60-65 долл./барр. до конца недели - Промсвязьбанк

Нефть удержится на текущей неделе в диапазоне 60-65 долл./барр. с тенденцией к движению к нижней границе, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.

Как ожидалось, геополитическая премия в цене нефти постепенно схлопывается ввиду более быстрого восстановления мощностей в Саудовской Аравии. Дополнительно негативным фактором, на взгляд эксперта банка, выступили критические замечания Д.Трампа в адрес КНР в ходе выступления на Генассамблее ООН, что в очередной раз бросило тень на предстоящую встречу двух стран в ближайшее время. Статистика от API привнесла еще один повод для снижения сырья: запасы нефти выросли на 1,4 млн барр., запасы бензинов – на 1,9 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2,2 млн барр. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США.