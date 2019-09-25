Основной тренд на валютном и фондовом рынках РФ сместится в сторону нисходящего - ИК "Велес Капитал"

В среду российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, выйдут в минус ввиду неблагоприятного внешнего фона и отсутствия драйверов для восходящего движения, сообщается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Игрокам на повышение, несмотря на все усилия, не удалось удержать краткосрочный восходящий тренд. Обвала пока ждать не стоит, но основной тренд, вероятно, сместится в сторону нисходящего", - прогнозирует эксперт.