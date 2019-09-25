Точкой притяжения для индекса МосБиржи может стать ближайший значимый уровень в 2750 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса МосБиржи ожидается в среду с понижением около 0,1-0,3%, вблизи отметки 2750 пунктов, указывает в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2720 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2790 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее точкой притяжения для него может стать ближайший значимый уровень 2750 пунктов.