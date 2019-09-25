У рубля ещё сохраняется шанс укрепиться даже при негативном внешнем фоне- "Открытие Брокер"

Рубль пока демонстрирует чудеса стабильности за счёт разницы в ставках, а также на локальном отрезке за счёт налогового периода и предстоящих размещений ОФЗ. В среду, 25 сентября, Минфин проведёт аукционы без лимита, предложив инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года и ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года. Соответственно, у рубля ещё сохраняется шанс укрепиться даже при негативном внешнем фоне, указывается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.