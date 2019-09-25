Российская валюта в первой половине среды будут получать поддержку от налогового периода и аукциона по ОФЗ - Алор Брокер

На негативном внешнем фоне сильно перекупленный рубль закрылся во вторник в районе 64 за доллар. В среду российская валюта в первой половине дня будут получать поддержку от налогового периода и аукциона по ОФЗ. Однако после обеда, если внешний фон не начнет радовать "быков", продажи рубля усилятся, и в паре с долларом он пойдет в стороне 64,6, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.