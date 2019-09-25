В отсутствие форс-мажоров нефть должна продолжить снижение - ИФК "Солид"

Нефть марки Brent упала на 3% на фоне полного восстановления добычи в Саудовской Аравии на следующей неделе. Также преобладают опасения замедления экономического роста, что негативно отражается на котировках, отмечает в своем комментарии аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. В отсутствие форс-мажоров сырье должно продолжить снижение. Сегодня ключевыми будут данные по запасам