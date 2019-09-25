Ожидается консолидация индекса МосБиржи вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил торги вторника коррекцией на 1,1% по индексу МосБиржи. От локальных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, индекс МосБиржи опустился уже на 3,3%. Определенная коррекция на российском рынке состоялась, и на данный момент ожидается консолидация индекса вблизи текущих уровней, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. Сильных внутренних драйверов для рынка пока нет - только в следующем месяце компании начнут представлять корпоративные отчеты за 3 квартал 2019 года.