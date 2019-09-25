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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидается консолидация индекса МосБиржи вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
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25 сентября 2019 года 09:14
Ожидается консолидация индекса МосБиржи вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок завершил торги вторника коррекцией на 1,1% по индексу МосБиржи. От локальных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, индекс МосБиржи опустился уже на 3,3%. Определенная коррекция на российском рынке состоялась, и на данный момент ожидается консолидация индекса вблизи текущих уровней, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. Сильных внутренних драйверов для рынка пока нет - только в следующем месяце компании начнут представлять корпоративные отчеты за 3 квартал 2019 года.
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25 сентября 2019 года 10:58
В среду в центре внимания трейдеров будут данные по изменению запасов нефти в США. Согласно прогнозу S&P Global Platts, Администрация энергетической информации сообщит о снижение запасов на 6,5 млн баррелей. Вкупе с сохраняющимися ближневосточными рисками этого может быть достаточно для... читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:28
Фьючерсы на Brent спустились ниже $63, выйдя из недельного торгового диапазона. Участники рынков внимательно следят за ситуацией, сохраняя готовность отреагировать распродажами на дальнейшее ухудшение "климата", говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова. В... читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:23
Нефть удержится на текущей неделе в диапазоне 60-65 долл./барр. с тенденцией к движению к нижней границе, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Как ожидалось, геополитическая премия в цене нефти постепенно схлопывается ввиду более быстрого восстановления мощностей... читать дальше
.25 сентября 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы, поднимавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду. читать дальше
.25 сентября 2019 года 09:27
Нефть марки Brent упала на 3% на фоне полного восстановления добычи в Саудовской Аравии на следующей неделе. Также преобладают опасения замедления экономического роста, что негативно отражается на котировках, отмечает в своем комментарии аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. В отсутствие... читать дальше
.24 сентября 2019 года 19:42
После падения в понедельник до 1,0965 на провальных данных по индексам PMI деловых настроений еврозоны, во вторник пара евро-доллар корректируется, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Пара снизу вернулась к отметке 1,10. Немного поддержал... читать дальше
.24 сентября 2019 года 18:33
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Walgreens Boots Alliance, Inc.: покупка от текущих уровней: $54.3; целевой уровень: $59,3; стоп-лосс: $53,1; ожидаемая доходность: +9.2%; временной горизонт... читать дальше
.24 сентября 2019 года 18:01
Курс фунта получил некоторую поддержку после того, как Верховный суд Великобритании объявил сегодня о том, что решение премьер-министра страны Джонсона приостановить сессию нижней палаты парламента на пять недель является незаконным, отмечается в комментарии Forexite. После решения суда спикер... читать дальше
.24 сентября 2019 года 15:01
Перед концом квартала, похоже, рынку не хватает катализаторов, и, прежде чем принимать торговые риски, он хочет дождаться обстановки после государственных праздников в Китае и выяснения американо-китайских торговых отношений, отмечается в обзоре Saxo Bank. "Мы подозреваем, что к концу года... читать дальше
.24 сентября 2019 года 14:50
Рынок серебра неожиданно оживился в понедельник: цены выросли более чем на 3,5% и снова поднялись выше 18,5 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. "Факторы, способствовавшие данному ралли, определить довольно трудно, поскольку падение доходности американских облигаций было... читать дальше
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