.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
24 сентября 2019 года 18:33

ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях

ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - Walgreens Boots Alliance, Inc.: покупка от текущих уровней: $54.3; целевой уровень: $59,3; стоп-лосс: $53,1; ожидаемая доходность: +9.2%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

Walgreens Boots Alliance - крупнейшая в мире аптечная компания.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 10,7.

3. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем разворотную формацию: после продолжительного снижения цена остановилась, и вот теперь новые экстремумы образуются с повышением.

4. На следующей неделе начнётся тестовая доставка продуктов компании с помощью беспилотников, что сделает Walgreens первым американским ритейлером, предлагающим такой вид доставки. Если всё пройдёт успешно - интерес инвесторов к компании в моменте вырастет.

5. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий.

Риски открытия позиции:

Следующий квартальный отчёт выйдет 28 октября.

Вторая инвестиционная идея - PepsiCo, Inc.: покупка от текущих уровней: $135.4; целевой уровень: $144; стоп-лосс: $129,8; ожидаемая доходность: +6,4%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

PepsiCo, Inc. - американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 14,9.

3. С точки зрения технического анализа мы наблюдаем "бычий сигнал". Цена пробила уровень сопротивления в районе 134,5-135 долл. и протестировала его сверху, в качестве поддержки.

4. PepsiCo выступает "защитным" активом и привлекает инвесторов в неспокойные времена, в том числе, стабильно выплачиваемыми дивидендами.

5. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий .

Риски открытия позиции:

Следующий квартальный отчёт выйдет 3 октября

Третья инвестиционная идея - Starbucks Corporation: продажа от текущих уровней: $91.3; целевой уровень: $84; стоп-лосс: $93,2;

ожидаемая доходность: +8.0%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней.

Starbucks Corporation - американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен.

Привлекательность идеи:

1. Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 32.

2. Акция достаточно перекуплена, без коррекции цене будет сложно продолжать рост.

3. С точки зрения технического анализа мы видим что цена вышла из торгового диапазона на исторических хаях, в рамках которого двигалась продолжительное время. Выход этот произошёл вниз - это "медвежий сигнал" - ждём нисходящего импульса.

4. 24 сентября европейский суд вынесет решение о том, должна ли Starbucks Corp доплатить около 30 миллионов евро в виде налоговых выплат в Нидерландах

5. На днях компания понизила свой прогноз по прибыли на 2020 год, а также намекнула на возможное снижение программы обратного выкупа акций.

Риски открытия позиции:

Стабильные финансовые показатели компании.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
25 сентября 2019 года 10:58
Возможно возвращение котировок нефти к росту - AMarkets
В среду в центре внимания трейдеров будут данные по изменению запасов нефти в США. Согласно прогнозу S&P Global Platts, Администрация энергетической информации сообщит о снижение запасов на 6,5 млн баррелей. Вкупе с сохраняющимися ближневосточными рисками этого может быть достаточно для...    читать дальше
.
25 сентября 2019 года 10:28
В случае дальнейшего снижения котировки Brent могут найти поддержку в районе $60 за баррель - БКС
Фьючерсы на Brent спустились ниже $63, выйдя из недельного торгового диапазона. Участники рынков внимательно следят за ситуацией, сохраняя готовность отреагировать распродажами на дальнейшее ухудшение "климата", говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова. В...    читать дальше
.
25 сентября 2019 года 10:23
Цены на нефть останутся в диапазоне 60-65 долл./барр. до конца недели - Промсвязьбанк
Нефть удержится на текущей неделе в диапазоне 60-65 долл./барр. с тенденцией к движению к нижней границе, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Как ожидалось, геополитическая премия в цене нефти постепенно схлопывается ввиду более быстрого восстановления мощностей...    читать дальше
.
25 сентября 2019 года 09:32
Цены на нефть продолжают снижаться
Американские фондовые индексы, поднимавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду.    читать дальше
.
25 сентября 2019 года 09:27
В отсутствие форс-мажоров нефть должна продолжить снижение - ИФК "Солид"
Нефть марки Brent упала на 3% на фоне полного восстановления добычи в Саудовской Аравии на следующей неделе. Также преобладают опасения замедления экономического роста, что негативно отражается на котировках, отмечает в своем комментарии аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. В отсутствие...    читать дальше
.
24 сентября 2019 года 19:42
Ждем падения пары евро-доллар ближе к отметке 1,08 - "ВТБ Капитал Форекс"
После падения в понедельник до 1,0965 на провальных данных по индексам PMI деловых настроений еврозоны, во вторник пара евро-доллар корректируется, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Пара снизу вернулась к отметке 1,10. Немного поддержал...    читать дальше
.
24 сентября 2019 года 18:01
Курс фунта получил поддержку после решения суда - Forexite
Курс фунта получил некоторую поддержку после того, как Верховный суд Великобритании объявил сегодня о том, что решение премьер-министра страны Джонсона приостановить сессию нижней палаты парламента на пять недель является незаконным, отмечается в комментарии Forexite. После решения суда спикер...    читать дальше
.
24 сентября 2019 года 15:01
Перед концом квартала валютному рынку не хватает катализаторов - Saxo Bank
Перед концом квартала, похоже, рынку не хватает катализаторов, и, прежде чем принимать торговые риски, он хочет дождаться обстановки после государственных праздников в Китае и выяснения американо-китайских торговых отношений, отмечается в обзоре Saxo Bank. "Мы подозреваем, что к концу года...    читать дальше
.
24 сентября 2019 года 14:50
Котировки серебра поднимаются выше 18,5 долл. США за унцию - Julius Baer
Рынок серебра неожиданно оживился в понедельник: цены выросли более чем на 3,5% и снова поднялись выше 18,5 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. "Факторы, способствовавшие данному ралли, определить довольно трудно, поскольку падение доходности американских облигаций было...    читать дальше
.
24 сентября 2019 года 14:26
Спад в промышленности еврозоны продолжается - Julius Baer
Возобновление падения опережающих индикаторов по обрабатывающей промышленности Европы показывает, что динамика сектора пока не достигла своего дна, отмечается в комментарии Julius Baer. Особую обеспокоенность вызывает продолжающееся замедление в секторе услуг и падение общей деловой активности в...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.