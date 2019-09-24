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24 сентября 2019 года 18:33
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Walgreens Boots Alliance, Inc.: покупка от текущих уровней: $54.3; целевой уровень: $59,3; стоп-лосс: $53,1; ожидаемая доходность: +9.2%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. Walgreens Boots Alliance - крупнейшая в мире аптечная компания. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 10,7. 3. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем разворотную формацию: после продолжительного снижения цена остановилась, и вот теперь новые экстремумы образуются с повышением. 4. На следующей неделе начнётся тестовая доставка продуктов компании с помощью беспилотников, что сделает Walgreens первым американским ритейлером, предлагающим такой вид доставки. Если всё пройдёт успешно - интерес инвесторов к компании в моменте вырастет. 5. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий. Риски открытия позиции: Следующий квартальный отчёт выйдет 28 октября. Вторая инвестиционная идея - PepsiCo, Inc.: покупка от текущих уровней: $135.4; целевой уровень: $144; стоп-лосс: $129,8; ожидаемая доходность: +6,4%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. PepsiCo, Inc. - американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 14,9. 3. С точки зрения технического анализа мы наблюдаем "бычий сигнал". Цена пробила уровень сопротивления в районе 134,5-135 долл. и протестировала его сверху, в качестве поддержки. 4. PepsiCo выступает "защитным" активом и привлекает инвесторов в неспокойные времена, в том числе, стабильно выплачиваемыми дивидендами. 5. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий . Риски открытия позиции: Следующий квартальный отчёт выйдет 3 октября Третья инвестиционная идея - Starbucks Corporation: продажа от текущих уровней: $91.3; целевой уровень: $84; стоп-лосс: $93,2; ожидаемая доходность: +8.0%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней. Starbucks Corporation - американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Привлекательность идеи: 1. Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 32. 2. Акция достаточно перекуплена, без коррекции цене будет сложно продолжать рост. 3. С точки зрения технического анализа мы видим что цена вышла из торгового диапазона на исторических хаях, в рамках которого двигалась продолжительное время. Выход этот произошёл вниз - это "медвежий сигнал" - ждём нисходящего импульса. 4. 24 сентября европейский суд вынесет решение о том, должна ли Starbucks Corp доплатить около 30 миллионов евро в виде налоговых выплат в Нидерландах 5. На днях компания понизила свой прогноз по прибыли на 2020 год, а также намекнула на возможное снижение программы обратного выкупа акций. Риски открытия позиции: Стабильные финансовые показатели компании.
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