ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - Walgreens Boots Alliance, Inc.: покупка от текущих уровней: $54.3; целевой уровень: $59,3; стоп-лосс: $53,1; ожидаемая доходность: +9.2%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

Walgreens Boots Alliance - крупнейшая в мире аптечная компания.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 10,7.

3. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем разворотную формацию: после продолжительного снижения цена остановилась, и вот теперь новые экстремумы образуются с повышением.

4. На следующей неделе начнётся тестовая доставка продуктов компании с помощью беспилотников, что сделает Walgreens первым американским ритейлером, предлагающим такой вид доставки. Если всё пройдёт успешно - интерес инвесторов к компании в моменте вырастет.

5. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий.

Риски открытия позиции:

Следующий квартальный отчёт выйдет 28 октября.

Вторая инвестиционная идея - PepsiCo, Inc.: покупка от текущих уровней: $135.4; целевой уровень: $144; стоп-лосс: $129,8; ожидаемая доходность: +6,4%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

PepsiCo, Inc. - американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 14,9.

3. С точки зрения технического анализа мы наблюдаем "бычий сигнал". Цена пробила уровень сопротивления в районе 134,5-135 долл. и протестировала его сверху, в качестве поддержки.

4. PepsiCo выступает "защитным" активом и привлекает инвесторов в неспокойные времена, в том числе, стабильно выплачиваемыми дивидендами.

5. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий .

Риски открытия позиции:

Следующий квартальный отчёт выйдет 3 октября

Третья инвестиционная идея - Starbucks Corporation: продажа от текущих уровней: $91.3; целевой уровень: $84; стоп-лосс: $93,2;

ожидаемая доходность: +8.0%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней.

Starbucks Corporation - американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен.

Привлекательность идеи:

1. Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 32.

2. Акция достаточно перекуплена, без коррекции цене будет сложно продолжать рост.

3. С точки зрения технического анализа мы видим что цена вышла из торгового диапазона на исторических хаях, в рамках которого двигалась продолжительное время. Выход этот произошёл вниз - это "медвежий сигнал" - ждём нисходящего импульса.

4. 24 сентября европейский суд вынесет решение о том, должна ли Starbucks Corp доплатить около 30 миллионов евро в виде налоговых выплат в Нидерландах

5. На днях компания понизила свой прогноз по прибыли на 2020 год, а также намекнула на возможное снижение программы обратного выкупа акций.

Риски открытия позиции:

Стабильные финансовые показатели компании.