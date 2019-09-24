Ближайшие пару дней рубль может игнорировать нефть - "Открытие Брокер"

Рубль продолжает укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4070 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,02%, недельная выросла до 7,09%, а месячная выросла до 7,13%. В пользу рубля продолжает работать разница в ставках ЦБ РФ и прочих ведущих центральных банков, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Кроме того, на локальном отрезке можно говорить о влиянии налогового периода, пик которого приходится на среду, а также размещения ОФЗ, которые также состоятся в среду. Соответственно, ближайшие пару дней рубль может игнорировать слабую нефть.