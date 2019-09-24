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Главная / Аналитикам / Аналитика / Германия, вероятнее всего, в III кв. 2019 года вступит в рецессию - Альфа-банк
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24 сентября 2019 года 15:41
Германия, вероятнее всего, в III кв. 2019 года вступит в рецессию - Альфа-банк
Вышедший во вторник индекс делового климата IFO, хотя и вырос на небольшую величину (+0,3 пункта), по-прежнему остается на очень низких уровнях. Сам индекс состоит из двух компонент - текущей ситуации и ожиданий, которые упали до самого низкого уровня за 10-тилетие. Это, вместе с провальными PMI (PMI еврозоны опустился до минимума более чем за шесть лет, а PMI Германии - за семь), может говорить о том, что 4-ая по величине экономика мира, вероятнее всего, в III кв. 2019 года вступит в рецессию, сообщается в комментарии Альфа-банка. Затянувшаяся слабость экономики Германии ставит под сомнение эффективность запуска новой программы количественного смягчения, подталкивая руководство блока выработать новые подходы поддержки экономики, такие как налоговое стимулирование, отмечает старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова. В частности, будущая глава ЕЦБ г-жа Лагард, которая должна возглавить ЕЦБ 1 ноября, уже намекнула, что богатые экономики, такие как Германия и Нидерланды, имеющие возможность использовать доступное им фискальное пространство, должны тратить на улучшение своей инфраструктуры. Еврозона пока не имеет общего бюджетного инструмента для кризисных времен (объединение денег в ЕЦБ, чтобы помочь проблемным экономикам) в связи разногласиями между странами блока. Чиновники Еврокомиссии также изучают способы пересмотра бюджетных правил "Пакта о стабильности и росте ЕС", которые подвергаются критике за чрезмерную сложность и принуждение борющихся экономик к жесткой экономии. Сильное снижение предварительных PMI может стать триггером для распродажи на фондовом рынке Старого Света и вызвать рост доходностей "периферийных" стран Еврозоны. Депозитная ставка, устанавливаемая ЕЦБ, ушла в отрицательную территорию в середине 2014 г., таким образом, переход ставки в негативную зону имеет место быть уже более пять лет, что еще раз подчеркивает неэффективность проводимой ДКП в текущей парадигме. Многие критики такой политики, например, Клаас Кнот, глава ЦБ Дании, называют сложившуюся ситуацию с рекордно низкими ставками "квази-постоянной", отмечает специалист Альфа-банка.
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24 сентября 2019 года 15:01
Перед концом квартала, похоже, рынку не хватает катализаторов, и, прежде чем принимать торговые риски, он хочет дождаться обстановки после государственных праздников в Китае и выяснения американо-китайских торговых отношений, отмечается в обзоре Saxo Bank. "Мы подозреваем, что к концу года... читать дальше
.24 сентября 2019 года 14:50
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.24 сентября 2019 года 14:26
Возобновление падения опережающих индикаторов по обрабатывающей промышленности Европы показывает, что динамика сектора пока не достигла своего дна, отмечается в комментарии Julius Baer. Особую обеспокоенность вызывает продолжающееся замедление в секторе услуг и падение общей деловой активности в... читать дальше
.24 сентября 2019 года 13:22
Котировки Brent, скорее всего, продолжат колебаться в диапазоне $64,00-65,00 за баррель - Sberbank CIB
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.24 сентября 2019 года 11:03
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.24 сентября 2019 года 10:55
Нефть перешла к снижению после данных от Reuters о том, что восстановлено уже 75% мощностей (4,3 млн барр./день) Саудовской Аравии, и ожидается к началу следующей недели восстановление до 100%, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. От нефти эксперт ждет удержания на... читать дальше
.24 сентября 2019 года 10:42
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.24 сентября 2019 года 10:40
Нефтяные цены поддерживает повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам на фоне потепления в отношениях США и Китая - "Нордеа Банк"
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.24 сентября 2019 года 10:24
Нефтяные фьючерсы утром во вторник теряют около 0,5%, после повышения накануне. Инвесторы не могут определиться с направлением движения, с одной стороны, опасаясь за состояние мировой экономики и перспективы спроса, а с другой, получая поддержку от более ограниченного предложения в Саудовской... читать дальше
.24 сентября 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник перешли к снижению. читать дальше
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