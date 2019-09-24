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24 сентября 2019 года 15:14
Выход Великобритании из ЕС может больно ударить по немецким экспортерам - "ВТБ Капитал"
Одной из потенциальных проблем для Германии, учитывая ее большой профицит в торговле с Великобританией, является Брекзит. Вопреки широко распространенному мнению, выход Великобритании из ЕС может больно ударить по немецким экспортерам, говорится в обзоре "ВТБ Капитал". В последний год экономика Германии замедляется, постепенно оказываясь в весьма необычном для себя статусе одной из самых слабых среди ведущих экономик ЕС. На Германию приходится 28% ВВП еврозоны, а вклад страны в добавленную стоимость обрабатывающих отраслей региона достигает 39%. Являясь одним из ведущих мировых экспортеров, Германия, и особенно ее промышленный сектор, занимающий существенную долю национальной экономики, страдают от сокращения объемов мировой торговли и международной торговой напряженности. Основу экономики Германии составляют автомобилестроение, банки и химическая промышленность. Между тем продажи автомобилей в мире снижаются (особенно в Китае), котировки ведущих банков Германии падают, а динамика в химическом секторе ухудшается вследствие негативных тенденций в обрабатывающих отраслях по всему миру. Согласно последним прогнозам ЕЦБ, рост ВВП еврозоны составит 1,1% в 2019 г. и 1,2% в 2020 г. Базовая инфляция в еврозоне уже давно держится в районе 1%. Помимо всего прочего, отмечает экономист "ВТБ Капитал" Ник Маккиннон, Германия сильно зависит от того, что происходит в экономике Китая. На протяжении многих лет экспорт капитала из Германии играл важную роль в поддержании китайского инвестиционного бума и обеспечении двузначных темпов роста китайской экономики. Другие страны, также внесшие заметный вклад в "китайское чудо", такие как Южная Корея и Австралия, сейчас тоже оказались под давлением. В силу постепенного уменьшения долговой нагрузки и перехода к экономике потребления экономический рост в Китае замедляется, а сокращение избыточных производственных мощностей в стране неизбежно сказывается на экономике Германии. Еще одной потенциальной проблемой для Германии, учитывая ее большой профицит в торговле с Великобританией, является Брекзит. Вопреки широко распространенному мнению, выход Великобритании из ЕС может больно ударить по немецким экспортерам. Опубликованные вчера индексы PMI, которые служат хорошим индикатором активности в обрабатывающих отраслях и сфере услуг, свидетельствуют о проблемах в экономике еврозоны в целом и Германии в частности. По данным Markit, в сентябре спрос на товары и услуги продемонстрировал самое резкое падение за последние шесть лет. Углубление рецессии в обрабатывающей промышленности, где темпы сокращения производства оказались самыми высокими с 2012 г., сопровождалось снижением темпов роста в секторе услуг. Темпы роста занятости остаются низкими, а инфляция показала самый незначительный прирост за период с октября 2016 г. Субиндекс экономических ожиданий опустился до минимального уровня за семь лет. Число заказов на продукцию промышленных предприятий продемонстрировало самое значительное снижение с июля 2012 г., что в значительной мере было вызвано дальнейшим резким сокращением экспортных продаж и может указывать на вероятность еще более значительного падения производства в четвертом квартале. Между тем в Германии объемы производства снизились впервые с апреля 2013 г., а сводный индекс новых заказов показал самое резкое снижение за последние семь лет. Проблемы, с которыми сталкиваются экономики еврозоны, связаны не только с замедлением глобальной экономики. Саму концепцию валютного союза давно критикуют за то, что она способствует сохранению низких темпов экономического роста (при высокой безработице) и низкой инфляции. Дизайн еврозоны был основан на принципе универсальности. Между тем Германия и Греция – это совершенно разные страны, хотя для самой Германии такая система была вполне удобна, поскольку позволяла ей выступать в качестве кредитора, наращивая экспорт своих товаров в южные страны валютного союза. Слабый евро (по сравнению со старой дойчмаркой) дополнительно стимулировал рост германского экспорта. В результате вместо того чтобы сблизить европейские экономики, создание валютного союза, наоборот, привело к увеличению разрыва между северными кредиторами и южными заемщиками. Германия не хотела предпринимать шаги по корректировке своей бюджетной политики (которых от нее можно было бы ожидать как от страны-кредитора и профицитной экономики), что позволило бы южным странам-заемщикам справиться с образовавшейся долговой нагрузкой. Без фискального и банковского союза еврозона как валютный союз европейских государств в любом случае обречена на периодические кризисы в долговой и банковской сферах. За весь посткризисный период ЕЦБ так и не удалось вернуть процентные ставки к нормальным уровням. Напротив, регулятор лишь понижал и без того отрицательные ставки, а также наращивал свой баланс в рамках программ количественного смягчения. Объявленная недавно дифференциация ставок по избыточным резервам должна ослабить нагрузку на банки, которые платят проценты по размещаемым в ЕЦБ депозитам. В первую очередь от этого нововведения, по сути, представляющего собой вид субсидирования, выиграют немецкие банки. Чего вряд ли можно добиться за счет данной инициативы – так это реструктуризации банковской системы еврозоны в той форме, которая помогла бы оживить входящие в нее экономики. Европейские банки попрежнему настороженно относятся к увеличению своих балансов, из-за чего уровень кредитной активности в еврозоне остается низким. Объем трансграничного кредитования снизился. Неудивительно, что в ходе своего вчерашнего выступления в Европарламенте глава ЕЦБ Марио Драги заявил о необходимости повышения роли фискальной политики в обеспечении экономического роста. Как отметил Драги, у еврозоны нет "централизованного инструмента фискальной политики, способного оказывать контрциклическое воздействие на федеральном уровне". В этих условиях возможность совместной реализации программы смягчения фискальной политики всеми странами еврозоны оказывается под большим вопросом, особенно учитывая нежелание Германии отказываться от принципа сбалансированного бюджета. И пока это не изменится, экономике еврозоны будет грозить развитие ситуации по японскому сценарию, предупреждает экономист "ВТБ Капитал".
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