Перед концом квартала валютному рынку не хватает катализаторов - Saxo Bank

Перед концом квартала, похоже, рынку не хватает катализаторов, и, прежде чем принимать торговые риски, он хочет дождаться обстановки после государственных праздников в Китае и выяснения американо-китайских торговых отношений, отмечается в обзоре Saxo Bank.

"Мы подозреваем, что к концу года волатильность повысится, - полагает главный валютный стратег банка Джон Харди. - Рынки в общем сохраняют уверенный настрой, хотя иена приподнялась в ответ на укрепление "безопасных" облигаций, а швейцарский франк повторил ее движение. USD держится твердо, но пока не делает технических утверждений. Ждем сигналов по проблемам долларовой ликвидности и реакции ФРС в предстоящие недели, в том числе в начале квартала".

В обзоре отмечается, что основные страны ядра Евросоюза и так не поддержали возобновление количественного смягчения на заседании ЕЦБ в этом месяце, а сегодня глава Банка Франции Виллеруа публично раскритиковал его, заявив, что оно не нужно в условиях низких процентных ставок, хотя он и поддерживает снижение ключевой реакции, он больше сосредоточен на том, как тает твердость позиции Германии по бюджетной экономии из-за разворачивающейся рецессии. К вчерашним отвратительным PMI в промышленности (41,4 - худшее значение с 2009 г.) и в сфере услуг сегодня утром прибавилось худшее за этот цикл предварительное значение индекса делового оптимизма IFO. Почему-то рынок не торопится с устойчивой реакцией на поступающие данные, и пара EUR/USD продолжает болтаться недалеко от 1,1000.

"Коротко говоря, можно ожидать, что проблемы ликвидности будут преследовать доллар США до конца года, когда непонимание ситуации Федрезервом может повысить рыночную волатильность", - резюмирует эксперт Saxo Bank.