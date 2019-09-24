Котировки серебра поднимаются выше 18,5 долл. США за унцию - Julius Baer

Рынок серебра неожиданно оживился в понедельник: цены выросли более чем на 3,5% и снова поднялись выше 18,5 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. "Факторы, способствовавшие данному ралли, определить довольно трудно, поскольку падение доходности американских облигаций было компенсировано более сильным долларом. - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Однако есть мнение, что краткосрочные трейдеры вышли на рынок металла на фоне благоприятных фундаментальных показателей".

По мнению эксперта, такие резкие колебания не являются чем-то необычным для небольшого рынка серебра, который подвержен чрезмерной волатильности цен. За последнее десятилетие дневной скачок цен на 3,5% и более был зарегистрирован 152 раза, по сравнению с 18 на рынке золота или 17 на мировых фондовых рынках.

"Рынок серебра, как правило, следует в фарватере золота, - указывает Карстен Менке. - За последние несколько лет связь между двумя активами укрепилась на фоне отсутствия у серебра собственных драйверов роста и повышения роли инвестиционного спроса на этот металл. Тогда как цены на серебро остаются зависимыми от динамики мировой экономики из-за большой доли промышленного спроса, металл все же обладает некоторыми характеристиками безопасного актива в условиях замедления глобального роста и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики. Мы видим потенциал роста цен в краткосрочной перспективе и подтверждаем наш конструктивный взгляд по сектору. Тем не менее, когда речь заходит о выборе защитного актива, мы делаем выбор в пользу золота".