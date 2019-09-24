Спад в промышленности еврозоны продолжается - Julius Baer

Возобновление падения опережающих индикаторов по обрабатывающей промышленности Европы показывает, что динамика сектора пока не достигла своего дна, отмечается в комментарии Julius Baer. Особую обеспокоенность вызывает продолжающееся замедление в секторе услуг и падение общей деловой активности в Германии.

"Несмотря на оценки того, опережающие индикаторы в августе достигли своего дна, предварительные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны и ее основных экономик, Германии и Франции, за сентябрь вновь оказались разочаровывающими, - подчеркивает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. - Производственная активность снова снизилась, а темпы падения ускорились". Особенно негативная динамика отмечена экспертом в ФРГ, где показатель опустился до нового минимума со времени великой рецессии. Это привело к тому, что сводный индекс деловой активности в Германии перешел в территорию сокращения впервые с апреля 2013 года, периода рецессии в промышленности еврозоны 2012-2013 годов.

На взгляд специалиста Julius Baer, последняя негативная динамика не выглядит удивительной. В августовской статистике, несмотря на некоторый оптимизм в связи с улучшением ключевых показателей, соотношение новых заказов к запасам в производственном секторе свидетельствовало о снижении общего объема производства.

"Продолжающийся нисходящий тренд индекса PMI в сфере услуг является еще одной проблемой, - указывает Дэвид Мейер. - В отличие от Соединенных Штатов, где сектор выглядит более стабильно, в Европе вторичные эффекты от динамики в производстве кажутся более сильными. Свежие данные явно не внушают оптимизма и могут убедить Европейский центральный банк объявить больше стимулов для экономики после вступления в должность нового президента Кристин Лагард".