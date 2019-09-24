Котировки Brent, скорее всего, продолжат колебаться в диапазоне $64,00-65,00 за баррель - Sberbank CIB

Сформировавшийся в последнее время боковой тренд на нефтяном и фондовом рынках продержится до вечера вторника, говорится в комментарии Sberbank CIB. Котировки Брент, по оценкам аналитика Михаила Шейбе, продолжат колебаться в диапазоне $64,00-65,00 за баррель.

Цены на нефть стабильны на фоне неоднозначных сообщений о возобновлении поставок из Саудовской Аравии, геополитической напряженности и снижения индексов PMI для еврозоны и Японии. Сегодня с утра котировки Брент стремятся к нижней границе диапазона $64,00-65,00 за баррель.

"На рынок негативно повлиял японский индекс PMI для обрабатывающего сектора за сентябрь, - указывает эксперт Sberbank CIB. - Позитивным с точки зрения нефтяного рынка фактором является то, что Китай, после не вполне однозначных предварительных переговоров с США, предоставил таможенные льготы импортерам американской сои. Отметим также, что, по последним сообщениям, американо-китайский торговый диалог на более высоком уровне должен продолжиться на неделе, начинающейся 7 октября".