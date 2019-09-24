После прохождения пика налоговых выплат ожидаем постепенной коррекции отечественной валюты с занятых позиций - ИК "Велес Капитал"

В ближайшее время рубль может еще немного улучшить свои позиции в парах с долларом и евро, однако после прохождения пика налоговых выплат ожидаем постепенной коррекции отечественной валюты с занятых позиций, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрия Кравченко.

На межбанковском рынке предстоящие крупные налоговые платежи не сократили объем размещения банков на недельных депозитах в ЦБ, указывает эксперт. Более того, кредитные организации даже увеличили объем средств, размещенных в рамках вчерашнего аукциона (+48,5 млрд руб.), хотя предложение со стороны банков-участников сократилось (до 2,7 трлн руб.) по сравнению с рекордными 2,9-3,0 трлн руб. на протяжении двух предыдущих недель.

"Банки по-прежнему располагают комфортным запасом ликвидности для проведения оставшихся налоговых платежей, кроме того, кредитные организации в случае необходимости могут воспользоваться операциями рефинансирования с Федеральным казначейством, - отмечает Юрий Кравченко. - В результате мы ожидаем, что рост ставки MosPrime o/n в дни пиковых выплат в среднем не превысит диапазона 7,15-7,20% годовых и будет обусловлен усилением спроса на ликвидность лишь со стороны отдельных игроков".