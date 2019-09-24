Ралли в суверенных еврооблигациях продолжается - "БКС Глобал Маркетс"

Укрепление рубля, отсутствие давления со стороны новых размещений Минфина (как и дисконтов на аукционах), данные по инфляции и глобальный тренд на снижение ставок – это все делает рынок ОФЗ привлекательным для нерезидентов, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Инвесторы считают каждую небольшую коррекцию возможностью для покупки.