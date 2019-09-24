.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Минфин РФ в среду, скорее всего, разместит ОФЗ 24020 либо сами по себе, либо в комбинации с выпуском с фиксированным купоном - "Уралсиб"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 сентября 2019 года 12:51
Минфин РФ в среду, скорее всего, разместит ОФЗ 24020 либо сами по себе, либо в комбинации с выпуском с фиксированным купоном - "Уралсиб"
В эту среду будут предложены ОФЗ 24020 либо сами по себе, либо в комбинации с выпуском с фиксированным купоном, например, с шестилетними ОФЗ 26229, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Во вторник Минфин объявит параметры предстоящего аукциона, который станет последним в третьем квартале. Для выполнения квартального плана объемом 300 млрд руб. финансовому ведомству нужно занять почти 70 млрд руб. На взгляд аналитика "Уралсиба" Ольги Стериной, такой объем посилен лишь в случае, если инвесторам будет предложен новый флоатер, на бумаги с постоянным купоном необходимый спрос едва ли найдется. "Впрочем, мы сомневаемся, что Минфин решит занять на этой неделе 70 млрд руб., недовыполнение квартального плана выглядит более реалистичным. Так или иначе, мы ждем, что в эту среду будут предложены ОФЗ 24020, либо сами по себе, либо в комбинации с выпуском с фиксированным купоном, например, с шестилетними ОФЗ 26229", - заключает Ольга Стерина.
.
Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
.
24 сентября 2019 года 15:01
Перед концом квартала, похоже, рынку не хватает катализаторов, и, прежде чем принимать торговые риски, он хочет дождаться обстановки после государственных праздников в Китае и выяснения американо-китайских торговых отношений, отмечается в обзоре Saxo Bank. "Мы подозреваем, что к концу года... читать дальше
.24 сентября 2019 года 14:50
Рынок серебра неожиданно оживился в понедельник: цены выросли более чем на 3,5% и снова поднялись выше 18,5 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. "Факторы, способствовавшие данному ралли, определить довольно трудно, поскольку падение доходности американских облигаций было... читать дальше
.24 сентября 2019 года 14:26
Возобновление падения опережающих индикаторов по обрабатывающей промышленности Европы показывает, что динамика сектора пока не достигла своего дна, отмечается в комментарии Julius Baer. Особую обеспокоенность вызывает продолжающееся замедление в секторе услуг и падение общей деловой активности в... читать дальше
.24 сентября 2019 года 13:22
Котировки Brent, скорее всего, продолжат колебаться в диапазоне $64,00-65,00 за баррель - Sberbank CIB
Сформировавшийся в последнее время боковой тренд на нефтяном и фондовом рынках продержится до вечера вторника, говорится в комментарии Sberbank CIB. Котировки Брент, по оценкам аналитика Михаила Шейбе, продолжат колебаться в диапазоне $64,00-65,00 за баррель. Цены на нефть стабильны на фоне... читать дальше
.24 сентября 2019 года 11:03
Приоритет лучше отдать покупкам нефти, говорится в комментарии AMarkets. Участники рынка опасаются, что рост напряженности на Ближнем Востоке в любой момент способен вернуть на финансовые площадки опасения за перебои поставок, которые ранее уже оказывали значительную поддержку котировкам... читать дальше
.24 сентября 2019 года 10:55
Нефть перешла к снижению после данных от Reuters о том, что восстановлено уже 75% мощностей (4,3 млн барр./день) Саудовской Аравии, и ожидается к началу следующей недели восстановление до 100%, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. От нефти эксперт ждет удержания на... читать дальше
.24 сентября 2019 года 10:42
Фьючерсы на Brent сохраняют недельный торговый диапазон $63,5-65,5 за баррель и краткосрочно могут формировать "боковое" движение, говорится в комментарии "БКС Брокер". Нефтяные котировки начали неделю с позитивной динамики на фоне повышенной напряженности на Ближнем востоке из-за конфликта США... читать дальше
.24 сентября 2019 года 10:40
Нефтяные цены поддерживает повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам на фоне потепления в отношениях США и Китая - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки в ходе утренних торгов корректируются вниз, оставаясь при этом на комфортных уровнях, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64,4/bbl, WTi - $58,4/bbl. По мнению аналитиков банка, поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать... читать дальше
.24 сентября 2019 года 10:24
Нефтяные фьючерсы утром во вторник теряют около 0,5%, после повышения накануне. Инвесторы не могут определиться с направлением движения, с одной стороны, опасаясь за состояние мировой экономики и перспективы спроса, а с другой, получая поддержку от более ограниченного предложения в Саудовской... читать дальше
.24 сентября 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник перешли к снижению. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.