Пара доллар/рубль продолжит консолидацию вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

Явных драйверов для роста волатильности в рубле пока нет, пара доллар/рубль может продолжить консолидацию вблизи текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.

Постепенно приближается пик налоговых выплат в РФ. Завтра российский компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, в следующий понедельник – налог на прибыль. Суммарный объем выплат в этот период, по оценке эксперта банка, составит около 1,3 трлн руб.

"Судя по динамике Mosprime (в последние дни однодневная ставка держится чуть выше 7%), какого-либо выраженного повышенного спроса на рублевую ликвидность не наблюдается, считаем влияние фактора налогов на валютный курс ограниченным. Явных драйверов для роста волатильности в рубле пока не видим. Пара доллар/рубль может продолжить консолидацию вблизи текущих уровней", - отмечает Михаил Поддубский.