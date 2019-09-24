До конца года видим потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ до 6,75% годовых - Промсвязьбанк

Возможная пауза в цикле снижения ключевой ставки ЦБ РФ в октябре будет обуславливать проторговку рублевыми облигациями текущих уровней доходности в ближайшее время, и до конца года видится потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ до 6,75% годовых, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Одобренный Правительством РФ бюджет на 2020 – 2022 годы, на взгляд аналитика банка Дмитрия Монастыршина, носит нейтральный характер для рынка рублевых облигаций. На ближайшие 3 года бюджет планируется с профицитом в сумме 1,8 трлн руб., в том числе в 2020 г. прогнозируется профицит 0,9 трлн руб. Так же как и в 2018 – 2019 годах, профицит используется для наращивания ФНБ, что обуславливает потребность в заимствованиях. Чистое размещение ОФЗ в 2020 г. запланировано в 1,7 трлн руб. по сравнению с 1,5 трлн руб. в 2019 г.

"Исполнение плана заимствований будет зависеть от аппетита нерезидентов к рублевому госдолгу, который, скорее всего, снизится после сокращения доходности ОФЗ, - полагает эксперт Промсвязьбанка. - В то же время рост бюджетных расходов обеспечит приток ликвидности в российские банки, которые смогут увеличить вложения в ОФЗ. В случае ухудшения рыночной конъюнктуры Минфин, вероятно, скорректирует программу заимствований, как это уже было в 2018 г.".